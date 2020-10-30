ВОЗ зарегистрировала рекордные полмиллиона заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в мире выявлено 505 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только в Америке суточный прирост заболевших составил 143,4 тыс. человек, в Европе зафиксировали 258,6 тыс. заразившихся, в Юго-Восточной Азии — 58,2 тыс. случаев инфекции, в Восточном Средиземноморье — 27,4 тыс., в Африке — 5,8 тыс., в западной части Тихого океана — 3,4 тыс.

Всего в мире, по данным ВОЗ, с начала пандемии заболели 44,8 млн человек, из них 1,1 млн пациентов скончались.

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