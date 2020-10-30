ВОЗ беспокоят долгосрочные последствия коронавируса у переболевших

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что у людей, перенесших коронавирус, остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус констатировал, что у переболевших коронавирусом имеется широкий спектр симптомов, которые меняются со временем, часто усиливаются и могут затронуть любую систему организма. В частности, речь идет об утомляемости, о кашле, воспалении и поражении основных органов, затрудненном дыхании, уточнил он.

По словам главы ВОЗ, выздоровление после COVID-19 «может быть медленным, занимая недели и месяцы». Последствия проявляются как у тех, кто лечился в больнице, так и у лечившихся на дому независимо от возраста и пола. Притом точное число людей, имеющих долгосрочные последствия, пока не установлено.

«Очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам», — отметил Гебрейесус.

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