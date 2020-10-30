В Италии вновь выявили рекордное количество заболевших COVID-19
Ева Краснова
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Новый рекорд по числу выявленных зараженных коронавирусом был установлен в Италии — 31 084, передает Reuters.
По данным Минздрава страны, это число заболевших является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Предыдущий рекорд заболеваемости был установлен накануне — 26 831. При этом в стране зафиксировано 199 смертей, а днем ранее — 217.
Всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случая заражения, из них выздоровели свыше 283,5 тыс. пациентов, умер 38 321.
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