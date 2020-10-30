В Италии вновь выявили рекордное количество заболевших COVID-19

Новый рекорд по числу выявленных зараженных коронавирусом был установлен в Италии — 31 084, передает Reuters.

По данным Минздрава страны, это число заболевших является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Предыдущий рекорд заболеваемости был установлен накануне — 26 831. При этом в стране зафиксировано 199 смертей, а днем ранее — 217.

Всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случая заражения, из них выздоровели свыше 283,5 тыс. пациентов, умер 38 321.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире за неделю коронавирусом заразилось рекордное число человек

— В Италии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

— Россияне назвали страны, в которых хотели бы переждать пандемию