Спасатели вытащили 70 человек из-под завалов в Измире

Спасатели вытащили не менее 70 человек из-под завалов обрушившихся домов после землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщает телеканал ТРТ со ссылкой на губернатора провинции Явуза Селим Кешгера.

Спасатели продолжают вести работы.

Они призвали сограждан без острой необходимости не выезжать на улицы на личном автотранспорте, чтобы не создавать помехи для спасательных расчетов и других служб.

Ранее спасатели заявили, что под завалами могут находиться по меньшей мере 120 человек.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. По последним данным, на Самосе пострадали четыре человека.

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