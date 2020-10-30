В Еврокомиссии назвали условие для закупки российской вакцины от COVID-19
Евросоюз может закупить иностранную вакцину от коронавируса, только если она пройдет все предусмотренные проверки и сертификации. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о возможности поставок российского препарата, Мамер подчеркнул, что ЕС не может приобрести вакцину, которая не была сертифицирована.
«Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС», — заявил он.
Мамер добавил, что ЕС не ведет переговоры о вакцине ни с Россией, ни с Китаем, и в этом заключается «европейская стратегия по вакцинации».
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».
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