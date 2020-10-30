ФСИН предлагает закрепить в законе особый режим для своих учреждений при эпидемиях
Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев в интервью ТАСС сообщил, что в законах планируется прописать режим особых условий для учреждений ФСИН в случае эпидемий и пандемий.
Он уточнил, что изменения могут внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, федеральные законы «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
Это позволит вводить режим особых условий в случаях возникновения эпидемий и пандемии. Других подробностей Бояринев не рассказал.
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