ФСИН предлагает закрепить в законе особый режим для своих учреждений при эпидемиях

Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев в интервью ТАСС сообщил, что в законах планируется прописать режим особых условий для учреждений ФСИН в случае эпидемий и пандемий.

Он уточнил, что изменения могут внести в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, федеральные законы «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Это позволит вводить режим особых условий в случаях возникновения эпидемий и пандемии. Других подробностей Бояринев не рассказал.

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В настоящее время в мире объявлена пандемия коронавирусной инфекции. Почти за год в мире выявили 45,1 млн заболевших, 1,1 млн умерших. Выздоровели свыше 30,3 млн пациентов.