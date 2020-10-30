Прохожие засняли момент обрушения дома после землетрясения в Измире

В турецком Измире многоэтажный жилой дом обрушился на глазах у проходящих мимо людей, передает РИА «Новости».

Момент обрушения засняли очевидцы.

На кадрах видно, что на доме образовались трещины. В какой-то момент здание начинает рушиться, поднимая облако пыли.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от греческого населенного пункта Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

Землетрясение ощущалось и в греческих Афинах. Разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси.

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