Прохожие засняли момент обрушения дома после землетрясения в Измире
В турецком Измире многоэтажный жилой дом обрушился на глазах у проходящих мимо людей, передает РИА «Новости».
Момент обрушения засняли очевидцы.
На кадрах видно, что на доме образовались трещины. В какой-то момент здание начинает рушиться, поднимая облако пыли.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от греческого населенного пункта Неон-Карловаси.
В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.
Землетрясение ощущалось и в греческих Афинах. Разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси.
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