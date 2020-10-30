Раненный в Карабахе российский журналист сообщил о своей третьей операции

Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист Юрий Котенок рассказал, что перенес в ереванском медцентре «Эребуни» третью по счету операцию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Операция прошла утром 30 октября. По словам россиянина, руководил бригадой медиков один из лучших нейрохирургов Армении, кандидат медицинских наук Армен Оганесян.

«Операция прошла успешно. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам центра «Эребуни». Профессионализм, отзывчивость, доброта — качества этих замечательных людей», — написал военкор.

8 октября в карабахском Шуши дважды подвергся обстрелу собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. В результате пострадали трое граждан России, Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, двух последних позднее доставили в Россию. Котенок был перевезен в ереванский медцентр «Эребуни».

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