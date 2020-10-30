В Петербурге санитарка обратилась в суд, чтобы ее признали пострадавшей от COVID-19

В Санкт-Петербурге санитарка Мария Александрова подала в Калининский районный суд иск к ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» о признании ее пострадавшей на работе из-за заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Истец просит суд признать ее пострадавшей от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, обязать ответчика выдать соответствующий акт», — говорится в сообщении.

Как следует из документов, Александрова работала санитаркой в центре имени Вредена до 8 апреля 2020 года. 17 апреля результаты ее анализа на коронавирус оказались положительными.

Как утверждает женщина, она заразилась на работе. Санитарка братилась к руководству с заявлением о признании ее пострадавшей от коронавируса и выдаче акта, но ей отказали.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 60 522, выздоровели 38 089, погиб 3 801 пациент.

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