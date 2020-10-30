Песков отметил приоритетность зарплат медиков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что сейчас везде не хватает врачей, и регионы должны в первую очередь думать о зарплатах медиков.
Представитель Кремля отметил, что врачи часто работают в экстремальных условиях, проявляя героизм.
«Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов относительно «переманивания» регионами врачей для борьбы с коронавирусом за счет выгодных зарплат.
Он также добавил, что российские регионы получали отдельные выплаты в связи с пандемией и имеют возможность их использовать.
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