Песков назвал вопрос о постройки новых мечетей прерогативой властей города

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение московского муфтията увеличить число мечетей в столице для уменьшения числа радикалов и профилактики терроризма.

Здесь необходимо учитывать, сколько всего мечетей в городе, сколько мусульман, а также имеются ли как-то проблемы с мечетями.

Представитель Кремля отметил, что данный вопрос является прерогативой мэрии Москвы.

При этом Песков подчеркнул, что ни одна мировая религия не приемлет экстремизм, так как «экстремизм не имеет никакого отношения к религии». «Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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