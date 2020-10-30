Московский полицейский сломал мужчине ребра ради его признания в краже

Уголовное дело возбуждено в отношении столичного полицейского, который избил мужчину ради его признания в краже телевизора. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Речь идет о 31-летнем сотруднике ОВД «Щукино».

Инцидент произошел в августе текущего года. Обвиняемый, находясь в служебном кабинете, пытаясь незаконным способом раскрыть преступление, склонил мужчину к признанию вины в краже По предварительным данным, правоохранитель дважды ударил его коленом в грудь, тем самым сломав своей жертве три ребра, причинив правосторонний пневмоторакс и закрытую травму груди.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следствие продолжается.

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