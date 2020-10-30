РПЦ рекомендует закрывать монастыри в регионах со сложной эпидобстановкой

Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу будут закрываться по решению епархиальных архиереев, пишет ТАСС со ссылкой на письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры», — говорится в документе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 45 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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