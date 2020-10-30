В Москве трехлетний мальчик сбежал из детсада

В Москве трехлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада в торговый центр, пишет ТАСС со ссылкой на директора школы «Глория», в состав которой входит детский сад, Ирину Патрикееву.

Ситуация произошла 28 октября на севере столицы.

«Во время прогулки один из воспитанников покинул территорию дошкольного отделения. Как только воспитатель обнаружила пропажу ребенка, то незамедлительно вызвала сотрудников полиции, которые сразу нашли мальчика», — сказала Патрикеева.

30 октября мальчик вновь приступил к занятиям в детском саду. Руководство проводит проверку, все виновные будут наказаны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Найти средний путь»: Собянин выступил против закрытия Москвы

— В поселке на севере Камчатки открыли детский сад

— Собянин назвал число москвичей, которые обязательно должны быть на самоизоляции