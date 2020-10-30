В Сингапуре установят аппараты для дыхательных тестов на коронавирус

В общественных местах Сингапура и некоторых больницах установят аппараты для дыхательных тестов на коронавирус, пишет газета «Стрейтс таймс» со ссылкой на руководителя проекта доцента Национального университета Сингапура Нэо Кока Бэна.

Подчеркивается, что результаты можно будет получить в течение одной минуты. Руководитель проекта отметил, что сейчас ведутся переговоры с минздравом и больницами.

Как объяснил ученый, каждый аппарат может работать 24 часа в сутки шесть месяцев без технического обслуживания. При таком анализе фиксируются химические изменения в дыхании человека. Тест будет стоить 27 сингапурских долларов (примерно 1,5 тысячи рублей).

В Сингапуре коронавирусом заразились 57 994, погибли 28 человек.

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