В Москве доля заразившихся коронавирусом пожилых людей уменьшилась вдвое

В Москве доля заразившихся коронавирусом пожилых людей снизилась с 30% до 15%, заявила заммэра Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«Если в конце сентября доля пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями в общей структуре заболевших составляла 30%, то теперь это 15%», — сказала Ракова.

Она добавила, что именно эта категория создают основную нагрузку на здравоохранение.

В Москве коронавирусом заразились 413 928, выздоровели 303 831, погибли 6 644 человека. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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