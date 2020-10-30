Память жертв репрессий почтут в пятницу на Бутовском полигоне в Москве

Акция «Голос Памяти» пройдет в пятницу, 30 октября, на Бутовском полигоне в Москве, где в 1930-е годы были расстреляны десятки тысяч политзаключенных. Об этом информирует Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. В этот день в 1974 году заключенные мордовских и пермских лагерей начали забастовку в знак протеста против политрепрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.

«В День памяти жертв политических репрессий на Бутовском полигоне Москвы состоится традиционная акция «Голос Памяти»», — говорится в сообщении.

Известно, что ежегодно в мероприятии участвуют родственники погибших, прихожане московских храмов, дипломаты и др.

В 10 утра в храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове пройдет панихида по погибшим. После этого перед мемориалом «Сад памяти» зачитают имена всех умерших в Бутово.

С августа 1937 по октябрь 1938 года на бывшем полигоне НКВД в Бутово были расстреляны 20 762 человека.