В Свердловской области мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы

В Свердловской области мужчина девять дней хранил труп своей сожительницы под диваном в комнате общежития. Об этом сообщает E1.ru.

По словам 53-летнего Виктора Девятова, он избил 42-летнюю Марину Портнову и после этого еще живую положил под диван.

«Позже он признался полиции, что избил Марину и положил в диван еще живую. Всё это время он жил в той же комнате, принимал гостей и даже участвовал в поисках якобы пропавшей подруги», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще зимой, однако дочь погибшей рассказала подробности только сейчас.

Отмечается, что мужчину судят по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)

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