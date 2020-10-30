В Свердловской области мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы
В Свердловской области мужчина девять дней хранил труп своей сожительницы под диваном в комнате общежития. Об этом сообщает E1.ru.
По словам 53-летнего Виктора Девятова, он избил 42-летнюю Марину Портнову и после этого еще живую положил под диван.
«Позже он признался полиции, что избил Марину и положил в диван еще живую. Всё это время он жил в той же комнате, принимал гостей и даже участвовал в поисках якобы пропавшей подруги», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел еще зимой, однако дочь погибшей рассказала подробности только сейчас.
Отмечается, что мужчину судят по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)
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