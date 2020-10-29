Генконсульство: россиян среди пострадавших при наезде автомобиля в ФРГ нет
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Среди пострадавших при наезде автомобиля на группу прохожих в немецком Кемпене не было россиян. Об этом в своем Facebook сообщает генконсульство России в Бонне.
«По информации местной полиции, россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в группу пешеходов в немецком городе Кемпен, в результате чего один человек погиб, а еще трое получили тяжелые травмы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Погиб ребенок: в ФРГ автомобиль сбил прохожих
— В Германии автомобиль въехал в группу прохожих
— Немецкие власти не исключают версию теракта после наезда машины на пешеходов