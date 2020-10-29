Генконсульство: россиян среди пострадавших при наезде автомобиля в ФРГ нет

Среди пострадавших при наезде автомобиля на группу прохожих в немецком Кемпене не было россиян. Об этом в своем Facebook сообщает генконсульство России в Бонне.

«По информации местной полиции, россиян среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в группу пешеходов в немецком городе Кемпен, в результате чего один человек погиб, а еще трое получили тяжелые травмы.

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