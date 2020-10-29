Собянин оценил необходимость введения жестких мер из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в столице не будут вводить жесткие меры из-за распространения коронавирусной инфекции, как в некоторых других странах.

По словам градоначальника, в настоящее время это не нужно.

«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах — мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого», — сказал Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев коронавируса, 303 831 человек выздоровел, 6 644 пациента скончались.

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