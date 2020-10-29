Муфтий призвал не сравнивать ислам с фашизмом после теракта в Ницце

Ислам – это миролюбивая религия, которую нельзя сравнивать с фашизмом. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, комментируя слова мэра Ниццы об «исламофашизме».

«Такого определения нет и быть не может. Ислам – это миролюбивая религия. Когда мы встречаем человека, то говорим: «Мир вам». Каждый человек придумывает, что ему взбредет в голову. Тут виноват сам Макрон. От него это все пошло. Не надо было ему говорить эти вещи. Но он сказал, теперь таких вот дурачков по всей Франции найдется немало. Мне бы не хотелось, чтобы такие нападения повторялись, но очень много есть людей, которые думают, что могут таким образом сделать что-то полезное для религии. Полезного они ничего не делают», — сказал муфтий.

Он добавил, что властям Франции следует взять пример с России и принять закон, направленный на защиту верующих.

«Им надо брать пример с России. Если бы во Франции был закон об оскорблении чувств верующих, там бы не было этих страшных вещей», — заключил Бердиев.

В четверг, 29 октября, неизвестный мужчина напал с ножом на прихожан базилики Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека. Мэр города назвал произошедшее терактом и проявлением «исламофашизма». «Сегодня мы платим слишком высокую цену, снова став жертвами исламофашизма», — сказал Кристиан Эстрози.

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