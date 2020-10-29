МЧС России доставила в Донецк 65 тонн гуманитарной помощи

Колонна грузовиков МЧС России доставила в Донецк около 65 тонн медицинской гуманитарной помощи для больниц, госпиталей и поликлиник. Об этом сообщает РИА «Новости» о ссылкой на пресс-службу минздрава Донецкой народной республики.

»Министерством здравоохранения получено около 65 тонн гуманитарного груза… В составе данного груза получены лекарственные препараты, а именно: онкологические, онкогематогенные, нейротропные препараты, инсулиновые, иммунобиологические, антикоагулянты», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, больницы республики получили в пользование аппараты искусственного кровообращения и оборудование для проведения эндоскопических операций.

Предыдущая колонна МЧС РФ прибыла в Донбасс с гуманитарным грузом в конце августа 2020 года.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иск на $500 млрд: в Киеве потребуют от России восстановить Донбасс

— ВСУ обстреляли пригород Донецка из миномета

— ДНР обвинила Киев в обстреле Горловки