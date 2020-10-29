Коронавирусом в Индии заразились более 8 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории Индии превысило 8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, за последние сутки COVID-19 заразились еще 49 881 человек, общее количество заболевших достигло 8 040 203.

Отмечается, что число госпитализированных жителей республики за последние дни сильно возросло. В настоящее время лечение проходят почти 604 тыс. индийцев.

Кроме того, врачи наблюдают в республике сильный рост смертности от болезни. За последние сутки в стране погибли еще 517 пациентов, с начала пандемии — 120 527.

Вылечились после заражения 7 315 989 жителей Индии.

Индия занимает второе место по числу заражений коронавирусом. Лидерство до сих пор удерживают США, там заразились более 8,8 млн пациентов.

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