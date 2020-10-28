В Белоруссии часть протестовавших обвинят в терроризме

Некоторые уголовное дела, связанные с протестами в Белоруссии, могут квалифицировать как терроризм. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на генерального прокурора республики Андрея Шведа.

Ранее КГБ Белоруссии квалифицировал поджог здания ГАИ в Мозыре как терроризм.

«Все то движение, которое нам преподносят как мирное, давно уже не мирное. По сути дела идет война, война, которая приобрела в последние несколько недель крайне радикальные формы. По некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Швед.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

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