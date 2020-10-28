Федеральный судья найден мертвым под Петербургом

В квартире в Ленинградской области найдено тело федерального судьи Юрия Караваева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Да, речь идет о федеральном судье. Найден мертвым», — говорится в сообщении.

Караваеву было 59 лет. Он окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Был судьей Гатчинского городского суда Ленинградской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Военнослужащий в Крыму по неосторожности застрелил сослуживца

— В Петербурге нашли тело преподавателя с отрезанным пальцем

— Соратник Тесака найден мертвым в подмосковном лесу