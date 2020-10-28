Федеральный судья найден мертвым под Петербургом
Максимс Краюшкинс
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В квартире в Ленинградской области найдено тело федерального судьи Юрия Караваева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Да, речь идет о федеральном судье. Найден мертвым», — говорится в сообщении.
Караваеву было 59 лет. Он окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Был судьей Гатчинского городского суда Ленинградской области.
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