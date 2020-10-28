Россия добивается экстрадиции экс-главы Нижнего Новгорода из США
Генпрокуратура РФ добивается экстрадиции из США бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя ведомства Андрея Иванова.
«Генеральной прокуратурой РФ в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олега Кондрашова в Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по имеющимся данным Кондрашов был задержан на территории США за нарушение миграционного законодательства.
Как сообщалось, бывшего главу Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова заподозрили в получении в 2012-2013 годах взятки в размере 17 млн руб. за выделение земельного участка под строительство крематория.
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