В Подмосковье сообщили о минировании электрички
Максимс Краюшкинс
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В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный сообщил о минировании электрички. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в городском округе Сергиев Посад в пригородном электропоезде заложено взрывное устройство. Пассажиры в целях безопасности эвакуированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным источника задержек в движении поездов нет.
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