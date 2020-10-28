В Подмосковье сообщили о минировании электрички

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестный сообщил о минировании электрички. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в городском округе Сергиев Посад в пригородном электропоезде заложено взрывное устройство. Пассажиры в целях безопасности эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным источника задержек в движении поездов нет.

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