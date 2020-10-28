Глава МВД Белоруссии назвал условие применения боевого оружия на протестах
Белорусские силовики будут применять боевое оружие на протестах против тех, кто совершает диверсию или террористический акт. Об этом заявил глава МВД республики Юрий Караев в интервью, которое опубликовано в Telegram-канале Белорусского союза журналистов.
По словам министра, к таким мерам правоохранители могут прибегнуть, когда все остальные методы «уже иссякли».
«Человек совершает диверсию или террористический акт. Нападет на сотрудника милиции. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом у сотрудника милиции: от физической силы до боевого оружия», — заявил Караев.
Он добавил, что в его словах «нет ничего страшного».
25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула правительству Белоруссии.
В 13-дневный срок президент Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.
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