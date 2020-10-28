Решение о продлении удаленки для старших классов примут на следующей неделе

На следующей неделе столичные власти примут решение о продлении дистанционной учебы для старших классов после 8 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом пишет ТАСС.

«Надеюсь, это решение будет встречено с пониманием, а дальше посмотрим, как будет складываться ситуация. Примем решение на следующей неделе», — сказал мэр.

В Москве коронавирусом заразились 409 022, выздоровел 300 051, умерли 6 578 пациентов. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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