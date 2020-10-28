Площадь пожара в цехе под Ростовом выросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара в цехе по переработке пера на улице Дачная в городе Шахты увеличилась до 800 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации пожарных, предварительно она была оценена в 300 «квадратов», но позже выросла до 800. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Пострадавших в результате инцидента нет. Над тушением огня работают 55 человек и 17 единиц техники.

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