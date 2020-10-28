В Москве в среду ожидается до +12°С

В Москве в среду, 28 октября, ожидается до +12°С. В столице будет переменная облачность, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +10...+12°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +3...+5°С. Ветер подует южный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.