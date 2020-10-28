Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Антон Демидов
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Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Роструда.
В ведомстве напомнили, что 4 ноября в России будут праздновать День народного единства. В связи с этим в следующую среду будет выходной.
Там добавили, что вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.
В первую неделю ноября рабочими днями будут 2, 3, 5 и 6 ноября, пояснили в Роструде.
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