Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Роструда.

В ведомстве напомнили, что 4 ноября в России будут праздновать День народного единства. В связи с этим в следующую среду будет выходной.

Там добавили, что вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

В первую неделю ноября рабочими днями будут 2, 3, 5 и 6 ноября, пояснили в Роструде.

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