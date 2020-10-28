Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержали и отменили 24 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.50 мск, во Внуково отменено два вылета.
В свою очередь в Домодедово отменили три рейса, а еще один был задержан.
Кроме того, в Шереметьево отменили 17 вылетов, а один — задержали.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.
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