В Омске пациентов с коронавирусом десять часов возили на скорой

В Омске пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии десять часов возили на скорой, потому что больницы не принимали их из-за отсутствия мест. Об этом сообщил портал «Город55».

Отмечается, что у одного из пациентов были поражены 70-80% легких. Врачи истратили четыре кислородных баллона, чтобы поддерживать состояние больных.

Как пишет издание, в конце дня машины подъехали к зданию регионального минздрава. После этого пациентов приняла одна из больниц.

В Омской области коронавирусом заразились 15 006, выздоровели 11 917, погибли 402 человека.

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