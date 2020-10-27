В России впервые юридически признали геноцид советского народа нацистами

Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом советского народа преступления нацистов во времена Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости».

Такое решение было принято по итогам рассмотрения дела о расправах в деревне Жестяная Горка в 1942 году. По данным прокуратуры, жертвами нацистов в деревне стали 2,6 тысячи человек.

Убийства совершала «тайлькоманда» из более чем 20 человек, во главе группировки стояли немецкие и австрийские офицеры, утверждает прокуратура.

Экспертиза найденных на месте более 500 костных останков показала, что среди убитых были 188 детей, возраст самых младших – пять лет, указано в сообщении.

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