Демонстрация в поддержку бойкота французских товаров прошла в Турции

В Анкаре прошла демонстрация против президента Франции Эммануэля Макрона и в поддержку призыва президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к бойкоту товаров французских производителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что несколько десятков человек пришли на площадь исторического района Улус в центре города. Они держали в руках плакаты и скандировали лозунги «Святыни священны, не прикасайся к ним», «Протестуем против хамства», «Мы очень любим пророка Мухаммеда» и другие.

По их словам, французский лидер является сообщником терроризма и ненависти. Так, глава конфедерации профсоюзов госслужащих Али Ялчин призвал своих граждан в ответ на действия Макрона бойкотировать французские товары. Он добавил, что ряд стран Европы «переживают помешательство, сдавшись на милость исламофобии и расизма».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух государств.

Турецкий лидер ответил на прозвучавшие ранее слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно темы борьбы с сепаратизмом в стране. Тогда он сообщил, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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