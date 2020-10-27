Песков ответил на письмо онкологов о нехватке лекарств для больных раком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство страны работает над устранением проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами пациентов с онкозаболеваниями.

Ранее СМИ сообщали о письме представителей благотворительных фондов, которые рассказали о катастрофической нехватке препаратов из-за ненадлежащего, по их мнению, регулирования рынка.

«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявлял, что в мире нет ни одной страны, где медицинская сфера была бы достаточно профинансирована. «Но есть страны, где на медицину тратят больше денег. Но даже там считается, что она профинансирована недостаточно. Вы можете в этом легко убедиться», — отметил он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

— В Кремле согласились с фактом недостаточного финансирования медицины в РФ

— Профессор рассказал россиянам об опасных в пандемию диагнозах