Количество абортов в России сократилось почти на 30% за пять лет

Женщины в России стали делать почти на 30% меньше абортов за последние пять лет. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай, передает ТАСС.

На форуме «Здоровое общество» он рассказал, что число абортов в РФ снизилось на 29,9% благодаря работе министерства и общественных организаций. Притом из общего количества абортов число тех, что проводятся по желанию женщины, сократилось на 40,8%.

«Это большие цифры, серьезные изменения, но количество абортов все еще остается очень высоким, и по итогам 2019 года количество абортов составило примерно 523 тыс.», — добавил Салагай.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Польше запретили аборты из-за болезни плода, это 98% случаев

— В России рождаемость снизилась на 23,7%