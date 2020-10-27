В России зафиксировали рекорды по выздоровевшим и умершим от COVID-19 за сутки
За сутки в РФ установлено два рекорда по числу выздоровевших и умерших после заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Всего за 24 часа в регионах России зафиксировано 16 550 случаев COVID-19. Вылечились еще 12 884 пациента. Ранее наибольшее число выписанных было зарегистрировано 26 мая, когда оперативный штаб заявил о выздоровлении 12 331 человека.
Умерли 320 человек, ранее рекордно много скончавшихся было 21 октября (317).
Всего в РФ выявили 1,5 млн случаев коронавируса, из них 1,1 млн человек выздоровели и 26,5 тыс. умерли.
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