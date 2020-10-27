В России официально вводится всеобщий масочный режим
Роспотребнадзор вводит в России всеобщий масочный режим. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россияне обязаны носить маски в местах массового пребывания людей (пространство, где могут сразу находиться более 50 человек), общественном транспорте, на парковках и в лифтах.
Отмечается, что это необходимо в целях снижения рисков COVID-19 в стране в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Роспотребнадзор также обязал российские регионы проводить не менее 150 исследований на коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения. Постановление ведомства об усилении мер борьбы с COVID-19 вступает в силу со среды, 28 октября.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровели 1 146 096 пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вторая волна наступает: что запретили в регионах
— В ГД предложили бесплатно выдавать медикаменты лечащимся дома от COVID-19 россиянам