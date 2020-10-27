Дело заведено после гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре Калининграда

Уголовное дело заведено по факту гибели трех человек при пожаре в реабилитационном центре в Калининграде ночью 27 октября. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что тела трех мужчин были обнаружены при тушении пожара в здании на улице Гончарова. По предварительным данным, в здании находился центр реабилитации алко- и наркозависимых.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства и виновники происшествия.

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