В Госдуме оценили возможное введение массовой вакцинации от коронавируса в РФ

Массовая вакцинация россиян от коронавируса пока не рассматривалась, так как COVID-19 не несет масштабной опасности. Об этом заявил в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, прививка, вероятно, будет добровольной, ведь для введения обязательной массовой вакцинации необходима серьезная угроза для жизни большого числа россиян. По его мнению, пока коронавирус не несет столь масштабной опасности.

«Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений», — уточнил он.

Депутат акцентировал внимание на том, что и другие цивилизованные страны не прибегали к шагу обязательной вакцинации. Притом Куринный отметил, что принимать решение об обязательной вакцинации пока невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точек зрения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гинцбург заявил об ожидаемом на следующей неделе росте поставок вакцины от COVID-19

— Боливия намерена купить российскую вакцину от COVID-19

— В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки выхода РФ на плато по COVID-19