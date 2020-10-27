Непогода оставила без света 28 тысяч жителей Курганской и Челябинской областей

Около 18,3 тыс. человек в Курганской области и 9,7 тыс. человек в Челябинской области остались без электричества из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщается на сайте Минэнерго России.

Согласно имеющимся данным, с вечера 26 октября по настоящее время в Курганской области наблюдается ветер 26 м/с и мокрый снег. В Челябинской области был зафиксирован ветер со скоростью 20 м/с и сильный снег. Температура воздуха -3°С.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. <...> Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго», — говорится в сообщении министерства.

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