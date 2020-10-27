Роспотребнадзор спрогнозировал обострение ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией может ухудшиться в феврале–марте 2021 года, но к лету все снова нормализуется. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, необходимо время, чтобы пандемия пошла на убыль. Для полного отступления инфекции необходимо, чтобы большая часть населения страны стала невосприимчивой к коронавирусу.

Пшеничная уточнила, что это могут обеспечить либо антитела после болезни, либо вакцина.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 пациентов.

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