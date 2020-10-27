Более 43 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии

В мире зафиксировано более 43 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 8.00 27 октября, в мире числятся заболевшими 43 483 973 человека, из них выздоровели после заражения 29 199 046 пациентов, скончались более 1 млн человек.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся являются США (более 8,7 млн человек с коронавирусом), на втором месте Индия (почти 8 млн заболевших), далее идет Бразилия (5,4 млн заболевших).

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