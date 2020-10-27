В Москве во вторник ожидается до +12°С

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В Москве во вторник, 27 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, передает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве составит +10°С...+12°С, в Московской области — +7°С...+12°С.

Ветер ожидается южный 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

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