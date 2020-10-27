Барретт вступила в должность судьи Верховного суда США

Новая судья Верховного суда Соединенных Штатов Эми Кони Барретт приведена к присяге на церемонии в Белом доме, передает РИА «Новости».

Церемония проходила на Южной лужайке Белого дома.

В ходе церемонии глава государства Дональд Трамп назвал нынешний день «историческим», отметил «безупречные» данные Барретт и заявил, что ее назначение продвигает идеалы свободы, равенства и справедливости.

Ранее сообщалось, что за Барретт проголосовали 52 сенатора, против были 48. Она займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург. Таким образом, в суде будет шесть представителей республиканских назначенцев и три либеральных.

Барретт стала третьим судьей Верховного суда, выдвинутой Трампом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Противница абортов: кого Трамп выдвинет в Верховный суд

— Трамп выдвинул кандидатуру нового члена Верховного суда

— Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США