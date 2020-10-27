«Ъ»: уровень доверия россиян к телевидению снизился до 23%

Уровень доверия россиян к телевидению как к источнику информации в 2020 году снизился до 23%, что на 5% ниже показателей 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании Deloitte.

По данным исследования, меньше всего телевидению доверяют среди москвичей (20%), жителей других городов-миллионников (21%), а также студентов (15%). Наибольший уровень доверия продемонстрировали жители Северо-Кавказского федерального округа (28%), люди в возрасте от 55 до 59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), а также военнослужащие и сотрудники госорганов (36%).

Исследование также показало, что основными источниками информации для россиян стали сайты компаний и госорганов, новостные и аналитические онлайн-ресурсы. Уровень доверия к ним составил 39% (против 42% в 2019 году). Еще 16% назвали соцсети и блоги основным источником информации.

В свою очередь, ВГТРК и НТВ сообщили о росте интереса к информационному телевещанию, пишет газета.

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