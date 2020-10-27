Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США

Сенат Соединенных Штатов утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда, передает РИА «Новости».

За Барретт проголосовали 52 сенатора, против были 48.

Она займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург. Таким образом, в суде будет шесть представителей республиканских назначенцев и три либеральных.

Барретт стала третьим судьей Верховного суда, выдвинутой главой государства Дональдом Трампом.

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