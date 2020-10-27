Названы предпочтения россиян при переезде в другие регионы

Россияне рассказали, какие регионы выбирают для переезда и почему. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Результаты показали, что 20% россиян хочет переехать в другой регион страны, 39% периодически думают об этом, 31% не хотят, остальные респонденты не думали об этом. Больше всего тех, кто хочет переехать в другой регион, среди респондентов из Архангельской области, Коми и Якутии (по 50%), меньше всего — в Москве (6%) и Санкт-Петербурге (7%).

Исследование также выявило причины, по которым люди хотят переехать.

Так, большинство респондентов из Архангельской области назвали плохую экологию и некомфортный климат (53%), из Коми — низкие зарплаты (62%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга также подталкивает к переезду плохая экология и климат (45%).

В топ-3 регионов, куда хотели бы переехать опрашиваемые, попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%). В Москву хотят переехать в основном из-за более высокой зарплаты, в Санкт-Петербург из-за комфортной городской среды, а в Краснодар — из-за комфортного климата.

Исследование проводилось с сентября по октябрь 2020 года среди 10 205 соискателей.

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